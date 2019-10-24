محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.
وكتبت إيمي: "يا بابا أنت وحشتني قوى بقى، نفسي أجيلك قوي مش عارفة أعيش من غير حضنك، ربنا يرحمك ويبرد قلبي يا رب، مين حبيب بابا أنا".
إيمي من مواليد 22 أكتوبر 1989، وتحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ30.
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عزر ناهز التاسعة والخمسين.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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