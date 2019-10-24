كارول سماحة تطالب بحكومة عسكرية مؤقته!

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 05:54 صباحاً - اقترحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حلا للوضع الراهن الذي يشهده بلدها لبنان تمثل في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل اخرى عسكرية مؤقته.

فقد قالت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ”

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