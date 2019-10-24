باسم يوسف يشيد بانتفاضة اللبنانيين بوجه النظام الطائفي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: على وقع التظاهرات الشعبية المستمرة في لبنان لليوم الثامن على التوالي، وارتفاع صوت المنددين بنظام المحصصة الطائفي مطالبين بإسقاطه دون استثناء لأي فريق سياسي، وجّهّ الإعلامي المصري باسم يوسف رسالة دعم للشعب اللبناني في مقطع فيديو نشرته الإعلامية ديما صادق عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".

وتحدث "يوسف" بلهجته المصرية قائلاً: "الحقيقة الواحد بيكون متحرج شوية انه هو يتكلم أو يعلق على أحداث في بلد تانية وناس تانية وخصوصاً أن الواحد مش في موقف أنه يدي نصائح ويعلق. يعني تجربتنا ما شاء الله لطيفة بس أنا كل الي عايز أقوله إني بتمنى السلامة لإخواتي في لبنان.."

وأكمل: "إلي انتو بتعملوه ده عظيم وغير متوقع، كنت بروح لبنان، موضوع ان الناس تكسر خاجز الطائفية ده هو وأنها تثور على الطائفية كان يمكن حلم بعيد المنال فأنتم مهمتهكم صعبة جداً. وأتمنى لكم السلامة السلامة السلامة واشوفكم كلكم بخير".

