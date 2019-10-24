شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CW تجدد مسلسل Pandora لموسم ثانٍ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل Pandora للموسم الثانى، العمل الذى يدور في إطار الخيال العلمى، سيتم بث الموسم الثاني منه خلال عام 2020، ويأتي هذا التجديد بعد بضعة أيام فقط من تجديد الشبكة لمسلسلها The Outpost.
يأتي هذا القرار بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الول من العمل من العرض على قناة CW، ويقوم ببطولة العمل بريسيلا كوينتانا وأوليفر دينش ورايشيل بانو وجون هارلان وبن رادكليف وبانيتا ساندو ومارتن بوب سيمبل ونوه هنتلي.
تلعب كوينتانا دور البطولة وهي امرأة شابة تحاول التغلب على وفاة والديها مع إيجاد معنى جديد في حياتها من خلال الانضمام إلى أكاديمية تدريب EarthCom Fleet، والتي سرعان ما تتعلم وجود أسرار حول هويتها، ويجب عليها أن تكشف الحقيقة، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 49 حوالى 544 ألف مشاهد كل أسبوع، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
ويذكر أن شبكة CW كان قد أعلنت تجديدها مسلسل The Outpost لموسم ثالث، وهو عبارة عن دراما خيالية من تأليف جيسون فولر وكينان جريفين، ومن بطولة جيسيكا جرين، جيك ستورموين، أناند ديساي باروشيا، إيموجين ووترهاوس، روبن مالكولم، وأندرو هوارد.
وتتركز القصة على تالون، الناجية الوحيد لسباق "بلاك بلودز"، عندما كانت لا تزال طفلة، حيث ذبحت عصابة مرتزقة بلا رحمة قريتها بأكملها، والآن بعد أن أصبحت راشدة، بدأت تظهر قواها، وبعد هزيمة جيش Dred واستعادة المخفر الأمامي، في الموسم الثاني، أعد Talon و Gwynn أنفسهم لمحاربة Prime Order، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة CW تجدد مسلسل Pandora لموسم ثانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.