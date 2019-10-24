شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى خان".. أحدث أغانى أحمد سعد مقرر طرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أكرم عادل مع المطرب أحمد سعد في أغنية جديدة بعنوان "اللى خان"، الأغنية تحمل طابع دراما، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان حسين محمود.
كان المطرب أحمد سعد قد طرح مؤخرًا دعاءً دينيًا بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، وهى من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس،والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.
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