مي عمر بإطلالة صيفية مميزة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة صيفية مميزة، مرتدية فستان "أوف شولدر" ونظارة شمسية.

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وكانت مي عمر احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وانتشر لها فيديو مع زوجها من الاحتفال ظهرت خلاله وهي تقبله وتشكره على ما يقدمه لها.

وتقضي مي الاَن فترة استجمام مع زوجها وأطفالها باليونان.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة الفنان أحمد السقا وهبة مجدي وإدوارد ومن إخراج زوجها المخرج محمد سامي.