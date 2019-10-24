بالفيديو| خالد أنور يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة مايان السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان الشاب خالد أنور، إنه لا يعرف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "كأنه إمبارح"، مشيرا إلى أن الأمر في يد شركة الإنتاج، وأنه لا صحة لما تردد عن بدء تصوير المسلسل.

أما عن حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة مايان السيد، التي شاركته بطولة المسلسل، فقال" أنور" خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، إنه عندما ينشر أي صورة له مع زميلة أو صديقة يجد الشائعات عن ارتباطه وخطبته منتشره، مشيرا إلى أنه أصبح لا ينزعج من مثل هذه الشائعات.

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وتابع أنور أن هناك جزء ثان من مسلسل "زودياك" وهذا هو العمل الذي تعاقد عليه.

يُذكر أن الفنانة الشابة مايان السيد شاركت خالد أنور في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية خلال الفترة الأخيرة.

حيث شاركا في دراما رمضان (2019) من خلال مسلسل (زودياك)، وهو مسلسل أكشن حول لعنة تصيب مجموعة من الصحفيين، المسلسل مأخوذ من راوية حظك اليوم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، كما شاركته بطولة مسلسل "كأنه امبارح"، بطولة رانيا يوسف، ومحمد الشرنوبي، وأحمد وفيق.