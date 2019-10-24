رغم تعديه بالضرب عليها.. ريهانا تصدم جمهورها بتصرُّفها تجاه حبيبها السابق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - بشكل مفاجىء، نشرت المغنية ريهانا، مقطع فيديو تروّج لمنتجاتها التجميلية وتحديدًا طلاء الأظافر الجديد، ولكن لم ينتبه المتابعون للمنتج بقدر ما اهتموا بالأغنية التي ظهرت في الخلفية.



وعبر حسابها الشخصي على "انستقرام"، روّجت ريهانا لأحد منتجاتها وفي الخلفية أغنية لحبيبها السابق كريس براون، البالغ من العمر31 عامًا، وبحسب موقع Hollywoodlife، فإن ريهانا لا زالت تبحث عن موسيقى "براون" في حياتها، وهو أمر مثير للاهتمام حقا.







وبمجرد نشرها مقطع الفيديو، أشاد البعض بطريقة العرض بينما اعتبرها البعض خيبة أمل لأنها بهذه الطريقة تعطي اهتماماً لرجل كاد أن يقتلها قبل 10 أعوام.



من جانبه أعاد المغني كريس براون نشر فيديو RiRi عبر خاصية القصص المصورة على Instagram في 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل، باستخدام الرموز التعبيرية المبتسمة مع القلوب.

Advertisements



جدير بالذكر أنّه منذ نهاية شهر سبتمبر، كان كريس يبدي اهتماماً بشكل لافت للأنظار لحبيبته السابقة ريهانا، سواء بتعليقاته أو بتواجده الدائم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها كانت عندما نشرت ريهانا إعلاناً ظهرت فيه بالملابس الداخلية بجانب مصباح، فعلق قائلاً: "أريد أن أكون المصباح" ، واستخدم الرموز التعبيرية ذات الوجه الخجول.



وقال مصدر مقرب من المغنية لـ HollywoodLife حصرياً، إنّ كريس ما زال لديه بالتأكيد مشاعر لريهانا، وقال المصدر: "كريس عندما يرى صورًا مثيرة لريهانا، يمكنه فقط التفكير في أنه ينبغي أن يظلا معًا".



من ناحية أخرى، أكدت ريهانا في مقابلة حديثة مع "فوغ" أنها على علاقة عاطفية مع صديقها حسن جميل، وقالت إنها "سعيدة جدًا" في الوقت الحالي، وحتى تفكر في الأطفال الآن، وهو بالتأكيد لم تقصد بحديثها كريس.