نيكي ميناج تُعلن زواجها بشكل مُفاجىء من حبيبها المتهم بالقتل والاغتصاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - بشكل مفاجىء أعلنت المغنية الأميركية نيكي ميناج nicki minaj، زواجها من من ​جاني كينيث باتي Janie Kenneth Patti، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستقرام".



وفي تفاصيل الفيديو الذي نشرته نيكي، أظهرت في المقطع المصورفنجانين طبعت عليهما كلمات "السيدة" Mrs و"السيد" Mr إلى جانب قبعتين مرفق بهما كلمتي "العريس" و"العروس".





الفيديو المنشور عبر صفحتها، والتي أعلنت فيه زواجها، تعدى الأربعة ملايين مشاهدة، وأرفقته بالتعليق: "أونيكا تانيا ماراج بيتي 21 -10 -2019".



كانت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، قد أعلنت سابقًا عبر برنامج إذاعي شهير أنها حصلت على تصريح للزواج، وأخبرت معجبيها أنها حاليًا تخطط للزواج من حبيبها كينيث باتي.



ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المغنية البالغة من العمر 36 عامًا، صرحت بأن هدفها من الزواج هو الحمل وتكوين أسرة.



جدير بالذكر أنّ باتي زوج نيكي ميناج، قضى 7 سنوات في السجن في عام 2002 بعد أن قتل رجلًا، وتم سجنه في 1995 بعد أن حاول اغتصاب فتاة عمرها 16 سنة، وأكدت نيكي أنه كان بريئًا من قضية الاغتصاب، حيث قالت: "لقد كان عمره 15 سنة وكان عمر الفتاة 16 سنة.. وكانا في علاقة معًا"، وأضافت موجهة رسالتها إلى جمهورها: "لا يمكنكم أن تديروا حياتي، أنتم لا تستطيعون حتى أن تديروا حياتكم".



وكان موقع "TMZ"، المعني بأخبار المشاهير، قد أكد في تقرير أن حبيب نيكي ميناج لم يكن مغتصبا، حيث كشفت مصادر أنه عندما كان عمره 16 سنة، كان في علاقة مع فتاة بنفس عمره، ثم بلغت والدة الفتاة الشرطة وقالت إنه اغتصبها لأنها لم تكن راضية عن العلاقة.