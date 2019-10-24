شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون فى المكسيك نوفمبر المقبل من أجل 3 حفلات.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء عدة حفلات غنائية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 22 و23 و24 نوفمبر المقبل فى أحد الفنادق الكبرى بالمكسيك، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".

وكان ناصيف زيتون قد طرح أغنية جديدة اسمها "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب استار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".