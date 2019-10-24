شاهد.. ايمي ودنيا سمير غانم: “عايم في بحر الغدر”

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - نشرت الفنانتين المصريتيين ايمي ودنيا سمير غانم عبر حسابهما على انستغرام مقطع فيديو قصير ظهرتها فيه وهما تغنيان أغنية “عايم في بحر الغدر”. والتقطت الشقيقتان الفيديو في كواليس برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس،. وكانت إيمي ودنيا سمير غانم شاركتا في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “سوبر ميرو” و”بدل الحدوتة 3″.

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