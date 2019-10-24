شاهد.. سما المصري والتوقيت الانسب للعلاقة الجنسية!

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - وجهت الفنانة سما المصري نصيحة جديدة الى السيدات المتزوجات حول كيفية اختيار الوقت المناسب للعلاقة الجنسية.
ودعت سما المصري، في فيديو جديد، السيدات الى مراعاة الحالة النفسية لازواجهم قائلة أن “العملية الجنسية بين الرجل والست هي عملية نفسية بحتة ودماغك ودماغة لازم تبقى رايقة”.
يذكر ان سما المصري تواصل منذ فترة نشر سلسلة فيديوهات تحت عنوان نصائح مختلفة للسيدات ولكنها دائما ما تثير الجدل بسبب اختيار مواضيع جريئة.
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