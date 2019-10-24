كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - رُزقت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بطفلتها الثالثة واطلقت عليها اسم اميرة. وقد نشرت ريما فقيه صورة تجمعها بزوجها المنتج وسيم صليبي وطفليها واطفالها الثلاثة وعلقت قائلة: “وكان هناك خمسة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.