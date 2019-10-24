كارا ديليفين تحصل على أول «سيلفي الفضاء»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حصلت العارضة والممثلة البريطانية كارا ديليفين البالغة من العمر 27 عامًا، على أول “سيلفي الفضاء”، بالتعاون مع شركة سامسونج في المسابقة التي ستطلق 23 أكتوبر 2019.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن مسابقة “سيلفي الفضاء” تأتي كجزء من أحدث مهام سامسونج، والتي تعرف باسم “بين المجرات”، والتي ستتيح لعملائها فرصة الحصول على سيلفي في الفضاء، من خلال إرسال صورهم إلى موقع “ميشن كونترول” الخاص بسامسونج.

وتعتمد مسابقة “سيلفي الفضاء”، على استخدام هاتفين جالاكسي S10 5G، أحدهما سيكون على ارتفاع 20 ألف متر فوق سطح الأرض في منطاد هيليوم عملاق قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة تحت الصفر.

أما الهاتف الآخر فسيكون في موقع المسابقة، حيث سيتواجد المتسابقون ويلتقطون الصور، وهو قاعة تابعة لسامسونج تعرف باسم Samsung KX، وتم افتتاحها حديثًا في “كينجز كروس” في لندن.

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ومن المقرر أن يستقبل الهاتف الموجود في الفضاء صور السيلفي من الهاتف الآخر، ويضعها وسط الأجسام الفضائية والكواكب، مما يضفي طابعًا فضائيًا واقعيًا على الصور، خاصة أن المشاركين سيأخذون الصور وهم يرتدون بدلة فضاء.

ويتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي مع نشر صورهم في الفضاء حتى تنتهي المنافسة في 31 أكتوبر، وبعد ذلك سيتم إرسال الصور إلى الأرض لأصحابها لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت العارضة الشهيرة عن مشاركتها في المسابقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كما نشرت صورًا لها وهي بالبدلة، وقالت: أحب فكرة السفر إلى الفضاء ولا أستطيع الانتظار لقيادة مهمة سامسونج، سيلفي الفضاء.

وتابعت العارضة العالمية : أخطط لجعل هذه السيلفي الأروع على الإطلاق، وأتطلع لرؤية كيف سيشارك المعجبون في التحدي ليحصلوا على سيلفي في الفضاء.