جاكلين فرنانديز ترقص في دبي.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشرت الممثلة الهندية ميرا، مؤخرًا صورة ومقطع فيديو من عرض للأزياء، تواجدت فيه مع نجمة بوليود الفنانة جاكلين فرنانديز.

وفي المقطع ظهرا الثنائي وهما يرقصان مع رضا بيج، المدير التنفيذي لعلامتي سبلاش وآيكونيك في الإمارات العربية المتحدة.

كما شوهدت ممثلة بوليوود من أصل سيرلانكي جاكلين فرنانديز، في وقت سابق، وهي تقدم عرض للازياء لـ Splash، في صور شاركتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

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أصبحت فرنانديز أول امرأة مشهورة، يتم وضع صورتها بالحجاب في مطار المملكة العربية السعودية، كإعلان تجاري، كما نشرت جاكلين أيضًا صورة مع فنانة الماكياج هدى قطان ولقائها مع مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام.

في حين خضعت ميرا “لعملية جراحية كبيرة” مؤخرًا في دبي، على الرغم من عدم معرفة نوع الجراحة التي خضعت لها ميرا، فقد ذكرت تقارير سابقة أنها كانت تشكو من آلام في البطن وتهيج في الجلد.في وقت سابق، تم نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها ونُصحت بإجراء عملية جراحية.