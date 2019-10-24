القبض على الفنان الأمريكي هنري توماس

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

تم اعتقال الممثل الأمريكي هنري توماس الذي لعب دور البطولة طفلًا في فيلم “ET The Extra-Terrestrial” عام 1982، بحسب ما كشفه موقع tmz الترفيهي نقلًا عن مصدر شرطي.

كان أحد الشهود قد أبلغ عن سيارة لا تتحرك بمنتصف تقاطع سكني، وعلى الفور تم استدعاء سيارة النجدة إلى مكان الحادثة في ولاية أوريغون مساء الاثنين 22 أكتوبر.

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قام الضباط بالاتصال بالشخص الموجود في السيارة خلف عجلة القيادة، وكان على الضباط إيقاظه، وبعد الاطلاع على هويته التي أكدت أنه الممثل هنري جاكسون توماس البالغ من العمر 48 عامًا، وتم اصطحابه إلى مقر شرطة مقاطعة واشنطن بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات.

حتى الآن، لا يبدو أنه قد تم إطلاق سراحه توماس بعد، حيث أخبر رجال الشرطة موقع tmz أثناء مباشرة التحقيق معه، إن توماس أخبر هم أنه ممثل وأنه كان بطل فيلم “ET”.

نال جاكسون شهرة كبيرة لدوره في فيلم ستيفن سبيلبرغ الشهير، الذي عُرض بدور العرض السينمائي عام 1982، كما أنه قام مؤخرا بالعمل في فيلم “Haunting of Hill House” في الذي تعرضه منصة Netflix.