- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز، عن أن زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، عندما شرع في كتابة مسلسل «أم كلثوم»، تلقى 17 إنذارًا قضائيًا من عائلة كوكب الشرق لمنعه من كتابة المسلسل.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية سي بي سي،عائلة أم كلثوم، كانوا عايزين يعرفوا هيكتب إيه لأنها كانت من عائلة بسيطة في بدايتها وبدأت من الصفر، مؤكدة أن الذي شجعه على الكتابة السيناريست الراحل ممدوح الليثي، والذي أخبره بأن لديهم مستشار خاص بالتلفزيون وأنه سيرد على كل الإنذارات لأن أم كلثوم تستحق الكتابة عنها.
وتابعت أول يوم عرض للحلقة تلقيت تليفون في منزلي من ابنة شقيقتها وقالت لي: “أنا اليوم شفت ستي فاطمة”، وجعلتني أبكي من الفرح.
وأوضحت أن عائلة الفنانة الراحلة نظمت حفلاً كبيرًا بسبب نجاح المسلسل، وأن ابنة شقيقة الفنانة الراحلة أهدتها إيشاربين خاصين بأم كلثوم أحدهما غنت به أغنية “أنت عمري”، والأخر كانت تتمشى به.
وأكدت أن الكويت استضافوهم بعد المسلسل، وعرض عليها أحدهم شراء الإيشاربين بخمسة آلاف دينار ورفضت ذلك.
كما كشفت أنها دعيت للحج وذلك إكرامًا لدورها في مسلسل “أم كلثوم”، مؤكدة أنها أعظم هدية تلقتها في حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة عبدالعزيز: زوجي تلقى تهديدات بسبب مسلسل «أم كلثوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.