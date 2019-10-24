شاهد سونجول أودن تقص شعرها «جرسون».. هل ناسبها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت الفنانة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» محبيها ومتابعيها، وظهرت بـ«لوك» جديد خلال حضورها حفل افتتاح فيلم «Cinayet Süsü».

سونجول تخلت عن شعرها الطويل، وقصت شعرها «جرسون»، حيث الشعر القصير جداً، في الوقت الذي اختارت فيه فستان أسود قصير مشقوق لأعلى الفخذ، وهي الطّلّة المثيرة التي حازت على اعجاب فانز النجمة التركية.

Advertisements

كثيرون من متابعي سونجول شجعوها على تجربة تسريحات وقصات مختلفة كل فترة، مثنين على اختيارها الشعر القصير لإطلالتها الجديدة، في الوقت الذي انتقدها البعض، مؤكدين أنها سرقت الكثير من جاذبيتها.

من ناحية أخرى، عُرض لسونجول أودن مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «حكاية عائلة» المأخوذ عن المسلسل الأمريكي This is us، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى منه.

يُذكر أن سونجول أودن حققت شهرة عربية واسعة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «نور» أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، كما تألقت في بطولة مسلسل «نساء حائرات» على مدى 5 مواسم، وعربياً، شاركت سونجول في بطولة المسلسل المصري «تحت الأرض» أمام الفنان التركي أمير كرارة.