بعد فشل إيراداته.. ويل سميث يعود للترويج لـ«Gemini Man».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض فيلم “Gemini Man”، للنجم والممثل الأمريكي الكبير ويل سميث، وهو العمل الجديد له، لخسائر كبيرة بشباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي منذ طرحه بصالات العرض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مجلة هوليوود ريبتورتر، فإن الفيلم الجديد للنجم العالمي تكبد خسائر وصلت لـ 75 مليون دولار في الأسبوعين الأول والثاني من عرضه بسبب الايرادات الضعيفة التي حققها.

وأفادت المجلة أن فيلم ويل سميث، تكلف إنتاجه 140 مليون دولار، وصرف على الترويج له نحو 100 مليون دولار، وفي المقابل، كانت إيرادات الفيلم في أسبوعه الاول داخل أمريكا 20 مليون دولار فقط، في حين حقق إيرادات في الأسبوع الثاني 8.5 مليون دولار.

وأدى ذلك لعودة سميث، لتنظيم عروض خاصة إضافية لفيلم Gemini Man، بعد أن كان مقررا ان يكون عرضه الخاص بطوكيو، هو العرض الخاص الختامي لحملة الفيلم الترويجية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الاحتفال بعروضه الخاصة بعدد من الدول الأوروبية.

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وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت لقطات من العرض الخاص الجديد الذي عاد به سميث للترويج للفيلم، وأقيم بحضور جماهيري ضخم بالعاصمة التيوانية “تاي باي”.

يأتي ذلك بعد أن سبق واحتفل النجم الكبير ويل سميث بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Gemini Man بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة بودابست بالمجر، ومدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

ويستعد النجم ويل سميث للعودة أمام الكاميرات من جديد، بعد الكشف عن تفاصيل فيلمه السينمائي القادم والذي سيكون بعنوان The Council.

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أفادت بأن الدور الجديد الذي يجسده سميث بفيلم The Council، هو شخصية زعيم العصابات الشهير بمدينة نيويورك المعروف باسم Nicky Barnes.