نسخة هندية جديدة من Kill Bill.. وشاروخان هو الشرير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وفقا لتقرير نشر في موقع “منتصف اليوم” الهندي، اشترى المنتج نيخيل دويفيدي حقوق لإعادة تقديم الفيلم الشهير Kill Bill للمخرج المعروف كوينتين تارانتينو في نسخة هندية، وفقا للمصادر، فقد اختير شاروخان لدور بيل الشرير، الذي جسده ديفيد كارادين.

يعد العمل في جزئيه الأول والثاني، من أفضل الأفلام التي أنتجها المخرج على الإطلاق، تدور أحداثه حول قاتلة محترفة تدخل في غيبوبة لمدة أربع سنوات بعد أن هاجمها رئيسها، ويستيقظ للبحث عن ثأرها.

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شاروخان منذ فشل آخر أعماله “زيرو” في إيرادات شباك التذاكر، لم يقدم جديدًا ومع ذلك، فمن المتوقع الآن أن يوقع بطولة الفيلم في نسخته الجديدة، قد يكون الفيلم أحد الأفلام التي يتطلع إليها شاروخان أيضًا، نظرًا لأنه يريد أيضًا العمل مع المخرج أنوراغ كاشياب.

وقال مصدر بحسب نُقل عن Mid - Day، “لقد اشترى نيخيل حقوق إعادة الإصدار في وقت سابق من هذا العام، وهو الآن بصدد عمل بعض التعديلات للمشروع. كان هناك حديث عن اختيار شاروخان لدور بيل.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت النسخة الهندية من الفيلم ستنصف السلسلة الأيقونية، بالنظر إلى أن الفيلم تم تصويره أيضًا باللغتين اليابانية والصينية، مما يترك مجالًا كبيرًا لمزيد من التجارب.