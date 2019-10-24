بشرى توضح حقيقة خلافاتها مع أحمد الفيشاوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية بشرى، حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي، بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
بشرى، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أحمد الفيشاوي، مثل شقيقي ولكنه يحتاج إلى شدة أذن، ولم اتشجار معه حتى أتصالح، ولكنه عليه تصرفات غريبة جدًا”.
وأضافت: “أحمد الفيشاوي هو صاحبنا وعشرة عمر ولكن عليه مراجعة تصرفاته التي تغضب منه زملائه والناس”.
كما تحدثت عن السوشيال ميديا، مؤكدة أنها أصبحت سلاح سخيف جدًا للسب والقذف، واستخدامات الناس لها سيئة السمعة، ولكنها مثل مالها من مساوئ فلها مكاسب كثيرة جدًا وهذا هو التطور التكنولوجي الذي لابد من مواكبته.
وتابعت: “الشتائم لم تعد توجع لأنها فقدت معناها من كثرة التكرار ويهمني من يشتمني، وأنا لست معنية بهؤلاء الناس لأن لدي مشاغل أكثر من أن أتوقف أمامهم”.
وأكدت أنها مازالت تعمل على شخصية داليدا، والتي مرت على أكثر من منتج ومؤلف موضحة أن العمل عليها مازال داخل المطبخ ولا تعلم الوقت الذي ستبدأ العمل فيها فعليًا.
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