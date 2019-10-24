ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت مهندسة الديكور هند الحناوي بعيد ميلاد ابنتها لينا أحمد الفيشاوي الـ 15، بأحد الكافيهات الشهيرة.

هند الحناوي نشرت فيديو لابنتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وهنأتها من خلال تعليق كتبت فيه: «أنت الآن بعمر الـ15 يا ملاكي، لقد عشت من أجلك 15 سنة، كانت أفضل 15 سنة في حياتي، التحديات والصعوبات التي عشناها، كل يوم بصحبتك كان له جمال خاص، عيد ميلاد حبيبتي وحبي الوحيد».

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لينا الفيشاوي وقعت خلافات قوية بينها وبين والدها الفنان أحمد الفيشاوي، وخاصة بعدما أصدرت المحكمة حكما ضد الفيشاوي بعد امتناعه عن دفع نفقة مدرستها.

أحمد الفيشاوي دخل في خلافات مع هند الحناوي عام 2003، وذلك بسبب قضية نسب ابنته لينا، حيث رفض الفيشاوي الاعتراف بابنته، ونفى وجود أي علاقة بينه وبين هند الحناوي.

هند استطاعت أن تثبت أنها تزوجت بالفعل من الفيشاوي، وتم نسب الطفلة لأبيها قانونيا، وتحسنت بعد ذلك علاقة الفيشاوي بابنته، ولكنها توترت مرة أخرى بعد زواجه، وامتناعه عن دفع نفقتها ومصروفات دراستها.