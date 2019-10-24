شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 22 عاما.. "أوبرا عايدة" تعود لأحضان حتشبسوت في الأقصر والان مع التفاصيل

انطلقت أولى بروفات "أوبرا عايدة"، مساء الأربعاء، استعدادا لتقديم العروض يومي 26 و28 أكتوبر/تشرين الأول في أحضان معبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت في البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وأشار جرجس أبادير ونس، مدير تنظيم العروض في الأقصر، إلى وضع اللمسات النهائية على المسرح المعد لإقامة العروض أمام معبد الملكة حتشبسوت، الذي جرى تجهيزه لاستيعاب 1200 مشاهد؛ تمهيدا لإقامة أولى بروفات العروض مساء الأربعاء.

وأضاف أن 140 من المغنيين والعازفين التابعين للأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، بجانب الألماني مايكل شتورم مخرج العروض، قد وصلوا لمدينة الأقصر بالفعل.

وأشار ونس إلى أن البروفة النهائية للعروض تقام الخميس، ويسمح فيها بحضور جمهور من المهتمين بالفنون والثقافة داخل مدينة الأقصر.

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تقام العروض بالمكان ذاته الذي احتضن عروضا مماثلة لأوبرا عايدة عام 1997، أي قبل 22 عاما مضت.

واستعدت سلطات محافظة الأقصر لاستضافة عروض أوبرا عايدة، برفع مستوى المرافق والخدمات في المناطق والمزارات الأثرية والسياحية.

وذكرت المحافظة، في بيان أصدرته، أنها استبقت العروض بمشروع ضخم لتطوير كورنيش النيل في شرق المدينة، وتجميل مدخل البر الغربي الذي ستقام به العروض.

وأضاف البيان: "إلى جانب الشروع في تطوير 8 ميادين جديدة بالتعاون مع مجموعة من الفنانين والأكاديميين في كلية الفنون الجميلة بالمدينة الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد، التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة في شرق المدينة وغربها قبيل آلاف السنين".