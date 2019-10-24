اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انضم الفنان جوزف عطية إلى أجواء الثورة ميدانياً في العاصمة الشمالية طرابلس التي أطلق عليها الثوار لقب "عروس الثورة" المستمرة باعتصامتها. حيث أشعل ليل احتجاجاتها، على وقع أغانيه في ساحة النور.
وصرّح لقناة LBCI موضحاً اندفاعه للمشاركة في طرابلس، فقال: أردت المشاركة بالتظاهرة الحضارية في طرابلس، نحن شعب واحد ومطلبنا واحد ومن حق شعب طرابلس أن يثور، فطرابلس هي حضارة وفن."
فيما صرّح لقناة mtv قائلاً بالعاميّة اللبنانية: "المشهد بطرابلس عنجد بيوقّف شعر البدن. شفت هالشي عالتلفزيون أنا، ولاحظت مدى تفاعل مع أغنيتي "لبنان رح يرجع"، ولمست أن نقطة التجمع في طرابلس مختلفة عن المناطق الأخرى. إنها طرابلس بروحٍ جديدة".
هذا وشارك "عطية" لقطات من ساحة الاعتصام على وقع أغنيته الشهيرة:
كانت هذه تفاصيل خبر جوزف عطية يُشعِل أجواء "عروس الثورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.