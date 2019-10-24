جوزف عطية يُشعِل أجواء "عروس الثورة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انضم الفنان جوزف عطية إلى أجواء الثورة ميدانياً في العاصمة الشمالية طرابلس التي أطلق عليها الثوار لقب "عروس الثورة" المستمرة باعتصامتها. حيث أشعل ليل احتجاجاتها، على وقع أغانيه في ساحة النور.

وصرّح لقناة LBCI موضحاً اندفاعه للمشاركة في طرابلس، فقال: أردت المشاركة بالتظاهرة الحضارية في طرابلس، نحن شعب واحد ومطلبنا واحد ومن حق شعب طرابلس أن يثور، فطرابلس هي حضارة وفن."

فيما صرّح لقناة mtv قائلاً بالعاميّة اللبنانية: "المشهد بطرابلس عنجد بيوقّف شعر البدن. شفت هالشي عالتلفزيون أنا، ولاحظت مدى تفاعل مع أغنيتي "لبنان رح يرجع"، ولمست أن نقطة التجمع في طرابلس مختلفة عن المناطق الأخرى. إنها طرابلس بروحٍ جديدة".



هذا وشارك "عطية" لقطات من ساحة الاعتصام على وقع أغنيته الشهيرة:

