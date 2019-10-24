شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تتذكر والدها:"بابا أنت وحشتنى بقى.. نفسى أجيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، ونعته بكلمات مؤثرة، إذ كتبت: بابا أنت وحشتنى أوى بقى.. نفسى اجيلك أوى.. مش عارفه أعيش من غير حضنك.. ربنا يرحمك ويبرد قلبى يارب.. مين حبيب بابا أنا".





طلعت زكريا

وتحول حساب إيمى إلى صفحة لنعى الفنان الراحل، إذ تتذكره ابنته بين وقت آخر بكلمات تبكى فيها والدها الراحل ويشاركها متابعوها عزاءها، إذ كتبت فى وقت سابق: "مع السلامة يا نور عينى أشوفك قريب فى الجنة.. آه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمة بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب.. هتوحشنى يا طاطا".

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وتعرضت الفنانة إيمى طلعت زكريا للإغماء لعدم تحملها مشهد وداع وفراق والدها أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمرى بالإسكندرية، وساندها صديقاتها فى طريقها الى المقابر.

وكانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.