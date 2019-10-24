شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دنيا وإيمى تغنيان "عايم فى بحر الغدر" من كواليس صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الشقيقتان دنيا وإيمى سمير غانم، ضيوف فى برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، ويتم إذاعة الحلقة قريبًا.

Advertisements وروجت دنيا، للحلقة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "انتظروا الحلقة قريبا مع أحلى وأخف دم فى العالم إيمى والجميلة أوى إسعاد يونس". كما نشرت دنيا، فيديو برفقة شقيقتها إيمى سمير غانم، وهما تغنيان مهرجان "عايم في بحر الغدر"، من كواليس تصوير الحلقة. وآخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وعرض فى رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دنيا وإيمى تغنيان "عايم فى بحر الغدر" من كواليس صاحبة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.