شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فادحة لـ "بيورن لوثبروك" في الملامح الجديدة الموسم الجديد من Vikings والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والأكشن الشهير Vikings، عن ملامح جديدة للموسم السادس المرتقب من المسلسل الحائز على تقييم 8.6 عبر موقع imdb الشهير.
وظهر في مقطع الفيديو الذي بلغ 30 ثانية، خسارة فادحة لقوات بيورن لوثبروك على شواطئ أحدى المدن الساحلية التي أغار عليها بواسطة قوات شقيقة التي قامت بمهاجمته على الشاطئ.
مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة فادحة لـ "بيورن لوثبروك" في الملامح الجديدة الموسم الجديد من Vikings لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.