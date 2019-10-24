"حطوك بمواجهة الشعب.. ودموعك غالية".. تعليقات نجوم الفن على بكاء الجندي اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن في لبنان مع فيديو بكاء الجندي تامر نايف بعد هتافات المتظاهرين اللبنانيين بالأناشيد الوطنية، وأعاد الفنانون نشر الفيديو مع تعليقات عليه.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

رامي عياش

نشر الفنان رامي عياش الفيديو وعلق عليه: "ابن الجبل الأشم.. برافو".

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نادين نسيب نجيم

ونشرت نادين نسيب نجيم الفيديو عبر "إنستجرام" وعلقت عليه: "دمعتك غالية وذنبك أنه حطوك بمواجهة مع الشعب وإنت موجوع ومقهور نحنا معك، وإنت بضهرنا".

إليسا

ونشرت الفيديو إليسا موجهة رسالة للجندي: "دمعتك أشرف منن كلن.. الجيش والشعب إيد واحدة".

مايا دياب

وكتبت مايا دياب موجهة حديثها للجندي: "حرقتلّي قلبي وبكيتني.. نحنا معك ومتل ما إنت سندنا نحنا سندك.. منحبّك ومنجلّك.. دموعك غالية ومش من عيونك لازم ينزلوا.. خلّي هالحيطان والحيتان اللي بالسلطة تبكي بدنا نبكّين ودموعك ع راسي.. ثورتنا إلنا وإلك يا جندي بلادي".

نانسي عجرم

نانسي عجرم نشرت فيديو الجندي، وعلقت عليه: "إنت منا ونحنا منك دمعتك حرقة بقلوبنا".