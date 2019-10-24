أوس أوس في الرياض وأنغام في جلسة تصوير جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء أنيقة.

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زاب ثروت

نشر المطرب زاب ثروت، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من إحدى حفلاته الغنائية.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من العاصمة السعودية "الرياض".

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد الشوارع، بإطلالة كاجوال.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بفستان أنيق.

وليد فواز

نشر الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي تظهر فيها السماء، وعلق عليها: "الجنة".

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بصديقه الفنان حمدي الميرغني