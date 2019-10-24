نبيل الحلفاوي عن إصابة محمد محمود: "انتظرناك وسننتظرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في الأخبار المتداولة عن إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وكتب الحلفاوي: "عرفت وحزنت، ثم تذكرت أن لاعبين كبارا قد تكررت إصابتهم ثم عادوا بنفس القوة والتألق، ومحمد صغير السن(21 عاما)وسيعود إن شاء الله كما عاد من الإصابة السابقة لاعبا موهوبا لا يحتاج وقتا ليحتل المكان والمكانة الجدير بهما، سننتظرك كما انتظرناك سابقا بنفس الشوق ونلقاك بنفس المحبة والترحاب".

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وطالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي، متابعته فورًا بتطورات إصابة اللاعب نظرًا للإشتباه في تجدد إصابته بقطه جزئي في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من قطع بالرباط الصليبي، التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.