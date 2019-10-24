- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في الأخبار المتداولة عن إصابة محمد محمود لاعب النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.
وكتب الحلفاوي: "عرفت وحزنت، ثم تذكرت أن لاعبين كبارا قد تكررت إصابتهم ثم عادوا بنفس القوة والتألق، ومحمد صغير السن(21 عاما)وسيعود إن شاء الله كما عاد من الإصابة السابقة لاعبا موهوبا لا يحتاج وقتا ليحتل المكان والمكانة الجدير بهما، سننتظرك كما انتظرناك سابقا بنفس الشوق ونلقاك بنفس المحبة والترحاب".
وطالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي، متابعته فورًا بتطورات إصابة اللاعب نظرًا للإشتباه في تجدد إصابته بقطه جزئي في الرباط الصليبي.
جدير بالذكر أن اللاعب تعافى من قطع بالرباط الصليبي، التي تعرض لها في يناير الماضي، خلال مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن إصابة محمد محمود: "انتظرناك وسننتظرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.