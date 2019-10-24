بالفيديو: هيا الشعيبي تصدم الجميع برقصها بطريقة غريبة

أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وبدت فيه وهي ترقص بطريقة طريفة حيث تبين أنها تقوم بعمل ترويجي لعلامة مطابخ. وشوهدت في المكان نفسه طفلة أجنبية أعربت من خلال نظراتها عن دهشتها تجاه ما تفعله الممثلة.

وأثار هذا اهتمام الكثير من الناشطين من خلال عدد من الحسابات التي أعادت نشر المقطع عبر تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وركزت الكثير من التعليقات على حركات الفنانة الرشيقة. ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعد خضوعها لعملية شد لغلوغ. وبدت نتائج ذلك واضحة في هذا الفيديو.