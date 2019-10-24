فيديو.. جميلة تطرح "الغرام عياني"

طرحت الفنانة جميلة أحدث كليبتها بعنوان "الغرام عياني"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكليب "الغرام عياني" من إخراج كامبا، والأغنية من كلمات وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي، و مادارا.

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يذكر أن الفنانة جميلة طرحت مؤخرًا

أغنية بعنوان "طفل"، وهي من كلمات الأماني، و ألحان طارق بخش، و توزيع سيروس، كما حققت أغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.