سيلين ديون تحتفل بعيد ميلاد أولادها التاسع على طرقتها الخاصة

احتفلت الفنانة العالمية سيلين ديون بعيد ميلاد أولادها التاسع، على طريقتها الخاصة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ونشرت سيلين صورة لأولادها نيلسون أنجليل، وإدي أنجليل، وعلقت عليها قائلة: "ضحك مزودج وحب مضعف في عيد ميلادكما التاسع.. ماما فخورة بكما نيلسون وإدي.. حقيقؤ أنا فخور جدًا بأولادي". حقيقؤ أنا فخور جدًا بأولادي". Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية سيلين ديون طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Imperfections"، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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