خاص الفن- صوت شيراز يعلو في المظاهرات..هتافات بإسقاط الحكومة على أنغام Bella Ciao- بالفيديوخاص الفن-...

ميرنا وليد - بيروت - تتداول أغنية الفنانة اللبنانية ​شيراز​ " ​Bella Ciao​ " بشكل كبير في التظاهرات التي تقام في عدد من المناطق اللبنانية، اذ تعلو هتافات اسقاط الحكومة على انغامها، وقد عبّرت الفنانة شيراز عن دعمها الكامل للشعب اللبناني، قائلة لموقع الفن :"عم اشعر بألام الناس واوجاعها وعم شاركن بالمظاهرات من اول يوم، وهيدي انتفاضة صادقة وعفوية من كل الشعب وما بتمثل ولا حزب سياسي، الناس اجت من كل الطبقات والطوائف ومن كل المناطق وتظاهرت، لازم كل مطالبنا تتحقق متل الضرايب الغالية ومشاكل الأكل والبنزين، المصاري والبطالة والجوع والزبالة، يعني ما بقي ولا شي بهالبلد منو خربان ومنزوع".

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