خاص الفن- أنابيلا هلال تشارك المتظاهرين في كندا ونادر صعب يكرّم هناك

ميرنا وليد - بيروت - تسافر الاعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال​اليوم عند الساعة 11 مساء الى كندا، وفي حال لم تستطع الوصول الى المطار ستصله سيرا على الأقدام.

وقالت أنابيلا لموقع الفن انها ستشارك في التظاهرة مع الجالية العربية في كندا، وستدعوهم للعودة الى لبنان لمتابعة التظاهرة في الوطن بوجه الطبقة السياسية.

وعلم موقع الخليج 365 ان زوجها دكتور التجميل ​نادر صعب​ سيكرّم في كندا ضمن الحفل الملكي السنوي الرابع عشر، كما ستغنّي الفنانة اللبنانية سينتيا بارود يوم السبت المقبل في كندا، والتي هي كانت قد شاركت سابقا في برنامج المواهب ذا فويس بالنسخة الكندية.

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