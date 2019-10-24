ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان اللبناني ​​هادي ضو​​ لاصدار اغنية وفيديو كليب جديد لأغنية لبنانية بعنوان "نغمة". وصور هادي الاغنية على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج جيلبير كرم.

الاغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب ميكس وماسترينغ رالف سليمان.

وقد احيا هادي حفلا ضخما لاطلاق الاغنية يوم الخميس الماضي الا ان الاغنية تم تأجيل اصدارها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاوضاع التي يمر بها لبنان حاليا مشيرا الى ان التركيز حاليا على وضع وطننا وهو الاهم متمنيا ان نصل الى الاستقرار وان تصل رسالة الشعب ومطالبه.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور - هادي ضو يستعد لاطلاق " نغمة" ويتمنى الاستقرار القريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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