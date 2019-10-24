خاص الفن- عمار شلق مخرجاً لمسلسل "سر وقدر"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 بصورة حصرية، أن المنتج والمخرج اللبناني ​إيلي معلوف​ يعمل على مسلسل "سر وقدر"، وسيكون من كتابة الممثلة اللبنانية ​فيفيان أنطونيوس​ التي سبق وأن كتبت مع الممثلة لورا خباز مسلسل "شوارع الذل".

والمفاجأة في المسلسل الجديد ستكون بمشاركة الممثل اللبناني ​عمار شلق​ في العمل، ليس كممثل، بل كمخرج، حيث سيكون المسلسل التجربة الدرامية الأولى لشلق في الإخراج، وبالتأكيد ستكون لمسات شلق الإخراجية إبداعية، كما أدواره والشخصيات التي قدمها، خصوصاً أنه درس الإخراج في معهد الفنون.

على صعيد آخر، توقف المنتج والمخرج إيلي معلوف عن تصوير مسلسل "رصيف الغربا" بسبب الوضع الأمني الحالي وقطع الطرقات.

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