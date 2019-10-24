خاص الفن- سارة الهاني: لبنان أعطى للعالم درسا واشعر بالفخر الكبير

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية ​سارة الهاني​ عن فخرها الكبير ودعمها الكامل للشعب اللبناني الذي انتفض وطالب بحقوقه.

وقالت سارة لموقع الفن : "لم اشعر بحياتي بالفخر كما اشعر بهذه الفترة، اشعر اننا ننتقل الى مرحلة تاريخية بالنسبة لبلدنا، لبنان اصبح حديث العالم العربي والعالم كله، رقي مظاهراتنا وعي شعبنا وحبه للحياة اصبح درسا للعالم كله، افتخر اني لبنانية واني مع ثورة لبنان ضد اي قمع للحريات".

على صعيد آخر كانت سارة قد قالت لنا مؤخرا انها تحضّر ثلاث اغنيات جديدة باللهجة الخليجية.

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