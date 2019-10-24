موجز الفن: فنان يعترف بإقامة علاقة جنسية غير شرعية وهل تقف قمر خلف ترحيل أنجي خوري من لبنان؟عمرو...

ميرنا وليد - بيروت - فنان يعترف بإقامة علاقة جنسية غير شرعية وهل تقف قمر خلف ترحيل أنجي خوري من لبنان؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وسام حنا وبديع أبو شقرا وعبدو شاهين وزملاؤهم يقتحمون مبنى تلفزيون لبنان https://www.elfann.com/news/show/1254767/ ترحيل أنجي خوري من لبنان وتنهار بكاءً https://www.elfann.com/news/show/1254814/ متابعة تتهم هنا الزاهد بعدم احترام رحيل طلعت زكريا وهي ترد https://www.elfann.com/news/show/1254807/ فنان شهير يعترف بإقامة علاقة جنسية غير شرعية ويرفض الإعتراف بطفليه https://www.elfann.com/news/show/1254690/ المتظاهرون اللبنانيون يقدمون هدية غالية جدا لـ مكسيم خليل https://www.elfann.com/news/show/1254753/ نجم "ستار أكاديمي" يصدم الجمهور باعتزاله الغناء https://www.elfann.com/news/show/1254806/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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