مريم أوزيرلي تحصل على «لوك» جديد.. ما رأيك فيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» محبيها، وظهرت بـ«لوك» جديد، حرصت على استعراضه بصور شاركتها مع متابعيها.

نجمة «حريم السلطان» قصت شعرها بشكل كبير، وظهرت بتسريحة مختلفة في صور بدت فيها عائدة من سهرة خاصة في إسطنبول، حيث كانت ترتدي فستان مثير مشقوق لأعلى، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء أسود شتوي أنيق.

Advertisements

«لوك» مريم الجديد حاز على اعجاب أغلب متابعيها الذين أكدوا أن الشعر القصير منحها طلّة بدت فيه أصغر عمراً وأكثر جاذبية.

من ناحية أخرى، تنتظر مريم أوزيرلي عرض فيلمها الجديد «kovan» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.