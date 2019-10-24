كريم محمود عبد العزيز يواصل تصوير «موسى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى كل من الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، والنجم إياد نصار من تصوير أسبوعين ضمن أحداث فيلم “موسى”، المقرر طرحه فى موسم أجازة نصف العام المقبل 2020، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى .

ومن جانبه، يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير العمل بكثافة بالغة من أجل الانتهاء منه مطلع شهر نوفمبر، خاصة أن بيتر ميمي مشغول بتحضيرات مسلسله الجديد “الاختيار” الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ومقررعرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى.

والجدير بالذكر أن فيلم “موسى” مقرر عرضه في أجازه نصف العام المقبلة 2020، وبطولة اياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما.

ويشكف العمل عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الابطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، ويعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة.