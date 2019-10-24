مراد يلدريم يحتفل بعيد ميلاد زوجته في سهرة رومانسية.. صو وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

رغم انشغاله بتصوير مسلسله الجديد، قرر النجم التركي مراد يلدريم مرافقة زوجته ملكة جمال المغرب الشابقة إيمان الباني في رحلة خارج تركيا احتفالاً بعيد ميلادها.

مراد اختار لندن، حيث كان اللقاء الأول بين الزوجين واشتعال شرارة الحب بينهما هناك، وقد هنأ الفنان التركي زوجته بكلمات رومانسية كتبها على صورة جمعتهما بأحد شوارع لندن، حيث كتب: «عيد ميلاد سعيد يا ملاكي».

نجم مسلسل «عاصي» لم يكتف بهذا القدر، حيث فاجأ زوجته بحفل رومانسي مميز جمعهما بأحد المطاعم في لندن، وقد شاركت الباني محبيها بمقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهر فيه طاقم عمل المطعم يغني لها، بينما منحها زوجها قبلة حميمة قبل استعدادها لإطفاء شمع عيد ميلادها.

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إيمان شكرت زوجها وأصدقائها وعائلتها في تعليق كتبت فيه: «من كل قلبي بشكر اعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي ..واكيد انا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائما وأبدًا يا حبيبي ، وبتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني .... بحبكم جدًا جدًا».

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد تعرضت زوجته للإجهاض في جنينهما الأول منذ أشهر قليلة ماضية.

من ناحية أخرى، يعود مراد يلدريم إلى الشاشة بعد طول غياب بمسلسل «رامو» الذي يشارك في بطولته أمام جانسو ديري، بورجو جفرار، وإسراء بيلجيتش، ومن المقرر عرضه قريباً عبر شاشة Show tv التركية