عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري في كواليس «فلانتينو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، في كواليس مسلسلهما “فلانتينو”.

عادل إمام وفريق المسلسل أحضروا لداليا قالب تورتة كبير حمل صورتها، وقام الزعيم بتقطيع التورتة معها بحضور الفنانة دلال عبدالعزيز، وزوج داليا رجل الأعمال حسن سامي.

ومسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وراينا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وكانت داليا البحيري قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال حسن سامي وأسرتها، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها نجوم الفن.

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وقد تم تداول مقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيه داليا أمام تورتة الحفل وتغني مع زوجها وأصدقائها أغاني عيد الميلاد في أجواء احتفالية مميزة.

زوج الفنانة المصرية حرص على تهنئتها بهذه المناسبة برومانسية شديدة، حيث قام باحتضانها، وطبع قبلة على خدها، تعبيرا عن حبه الشديد لها.

وقد شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، حيث حضرت كل من الفنانة ليلى علوي، والفنانة نيللي كريم، ومصفف الشعر محمد الصغير، وغيرهم.

وداليا البحيري من مواليد يوم 15 أكتوبر عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 49 عام.