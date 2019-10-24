مدحت صالح يطرح «زي ما انت عايز».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان والمطرب المصري ​مدحت صالح​ أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “​زي ما انت عايز​”، التي طرحها على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد ومن ألحان الفنان مدين توزيع الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.

وكان مدحت صالح قد سجّل مؤخرا شارة مسلسل “بنت قبايل”، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وهي ممزوجة بالألحان والموسيقى الصعيدية، وذلك نظرا للأحداث التي تدور حولها أحداث المسلسل، وشارك في بطولته سمية الخشاب، شيري عادل، سهر الصايغ، سميرة عبد العزيز وأنوشكا.

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وفي نفس السياق أطلق المطرب المصري مدحت صالح، مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم “حد غيرى”، وجاء ذلك بعد عدة تأجيلات، وهى من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، على موقع “يوتيوب”.

وكان النجم المصري قد أحيا مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم مدحت أشهر أغانيه، بين القديمة والجديدة، مثل “حبيبى يا عاشق” و”قلب واحد” و”تعرفى تسكتى” وحتى “كوكب تانى” وغيرها.