"سلالم" الجوكر تتحول إلى مزار سياحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مشهد رقص الجوكر (الممثل خواكين فينيكيس) في فيلم Joker على السلالم واحدًا من أقوى مشاهد الفيلم على الإطلاق، كونه يمثل نقطة تحول في حياة البطل يكتمل بها تحوله من شخص عادي ذي اضطرابات نفسية إلى قاتل يعتنق مبادئ الفوضى والتدمير.

الآن، يبدو أن السلالم التي رقص عليها "الجوكر" في هذا المشهد تحولت إلى مزار سياحي بعد طرح الفيلم في جميع أنحاء العالم، إذ تمكن الناس من تحديد موقع السلالم وبدأوا في زيارتها بأعداد ضخمة.

وفقًا لموقع "نيوز 18" الأمريكي، فإن السلالم الشهيرة تقع في مدينة نيويورك وتحديدًا في برونكس، إذ تربط بين شارعي شكسبير وأندرسون، وتحولت بين ليلة وضحاها إلى منطقة سياحية يرتادها محبو الفيلم، ويلتقطون صورًا لهم لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات تعبر عن سعادتهم وتقديرهم لهذا المشهد تحديدًا.

ومع ذلك، أثارت هذه الشعبية المفاجئة حالة استهجان وغضب بين سكان المنطقة، الذين عبروا عن استيائهم من كثرة الزوار وازدحام شوارعهم بسبب رقص مهرج في فيلم على أحد السلالم، فيما اقترح البعض أن تستغل الحكومة شعبية المنطقة من خلال تقاضي ضرائب من السياح واستغلال ثراء أغلبهم.



