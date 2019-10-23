التجاعيد تغزو وجه غادة عبد الرازق.. وانتقادات قاسية بسبب قميصها المكشوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:54 مساءً - لا تزال الصورة التي نشرتها الممثلة غادة عبد الرازق يتم تداولها بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها وملامح وجهها.

وفاجأت غادة الجميع بظهورها من دون مكياج، ورغم وضعها لنظارات شمسية ضخمة إلا أن هذا الامر لم يمنع ظهور التجاعيد في وجهها، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقاد والتعليقات القاسية، رغم أنها تصر دائماً على التأكيد أنها متصالحة مع شكلها ولا تخاف من التقدم في العمر



كذلك أثارت النجمة المصرية جدلاً واسعاً بسبب قميصها المكشوف والذي ظهر من أجزاء من صدره. أما ابنتها روتانا لفتت إنتباه رواد السوشيال ميديا، بسروالها الممزق.وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل (حدوتة مرة)، الذي عرض خلال رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول (مرة)، التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية.

وشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.