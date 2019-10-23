شاهدوا.. هل نجحت مي سليم بمحاولة تقليد نانسي عجرم؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:54 مساءً - نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مقطع فيديو، من كواليس مسلسلها الجديد “حواديت ‏الشانزليزيه”، وظهرت خلال الفيديو بشخصية “فتنة”، التي تجسدها في المسلسل، وارتدت مي فستاناً أصفر ‏اللون، وربطت وشاحاً صغيراً على رأسها، لتبدو في الإطلالة التي ظهرت بها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي تغني أغنية “آه ونص”.‏



وظهرت مي في الفيديو وهي تردد كلمات الاغنية خلف صوت نانسي، وهو ما جعل العديد من المتابعين يعلقون على الفيديو ويبدون إعجابهم بطريقة تقليدها للنجمة اللبنانية.

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج ‏مرقس عادل، وتشارك في بطولته مع إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى‎