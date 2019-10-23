شاهدوا هجوم ناري على فنانة خليجية بسبب تحدثها باللهجة السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:54 مساءً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للفنانة البحرينية شيلاء سبت أحدث ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه وهي تتكلم باللهجة السعودية وأشارت إلى أن السبب هو تحدثها في وقت سابق إلى صديقة سعودية.

وذكرت أنها تعرضت بسبب ذلك للكثير من الانتقادات والشتائم وأن بعض الناشطين كتبوا: “تتلزقين يا اللحجية يا السمجة”.

ولفتت إلى أنها لم تتحدث باللهجة السعودية منذ زمن معربة عن اشتياقها للسعوديين وعن حبها لهم.

وأضافت: “جعل ما يتلزق فيكم غيري أنا”، مضيفة أنها لن تتخلى عن لهجتهم من الآن وصاعداً.

وهو ما أطلق موجة جديدة من التعليقات والانتقادات حيث رأى الكثيرون أنها تفعل ذلك بهدف الشهرة.