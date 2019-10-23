محدث.. سقوط مفاجئ يعيد شبح "الصليبي" للاعب الأهلي المصري

قال مصدر داخل النادي الأهلي المصري إن محمد محمود لاعب الفريق يعاني من اشتباه بإصابة في الرباط الصليبي، بعد سقوطه بشكل مفاجئ خلال مران يوم الأربعاء، دون تدخل مع أي من زملاءه.

وسادت حالة من القلق بين الجهازين الفني والطبي وكذا لاعبي الأهلي، بعد سقوط محمود بشكل مفاجئي في المران الجماعي، ليغادر التدريبات متأثرا بإصابة في الركبة.

وأوضح مصدر من الأهلي لـ"العين الرياضية" أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة اليسرى، وسط اشتباه بوجود قطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية خلال مسيرته مع "القلعة الحمراء".



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وأضاف المصدر أنه سيتم عرض محمد محمود على خبير طبي يوم الخميس، للوقوف بشكل نهائي على حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.



جدير بالذكر أن اللاعب الشاب (21 عاما) تعافى مؤخرا من جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير/كانون الثاني الماضي، وتحديدًا في مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي، التي انتهت بفوز الأهلي 1-0.



ويسعى صاحب الـ21 عاما للاطمئنان على إصابته، والعودة للمشاركة في المباريات الرسمية من جديد، خاصة بعدما أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي انضمامه ضمن القائمة المبدئية لفريقه الذي يخوض بعد أيام قليلة منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



محمد محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 15 مليون جنيه مصري، ولم يشارك سوى في مباراتين بالقميص الأحمر قبل إصابته.

