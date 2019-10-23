دبي تدخل "جينيس" بأكبر مبنى مطبوع في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت بلدية دبي إنجازا جديدا بدخولها موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، بعد إتمام بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد بضاحية ورسان في دبي.

ويأتي المبنى بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببناء 25% من المباني في إمارة دبي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

ونفذت بلدية دبي المشروع، وهو عبارة عن بناء متكامل يشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 متر وبمساحة إجمالية 640 مترا مربعا، من خلال استخدام تقنية الطباعة.

ويعتبر البناء أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم، وهو مكون من طابقين، وتم تنفيذه بتقنية الطباعة في موقع البناء مباشرة تحت ظروف عمل خارجية وباستخدام مكونات محلية.

Advertisements

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن هذا المشروع يعتبر نقطة تحول جذرية في قطاع البناء والتشييد على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يعتمد على استراتيجية الابتكار بتقنيات الطباعة في البناء التي ستقوم بدورها في زيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المباني وإنجازها في زمن قياسي، إلى جانب تقليل تكاليف البناء والمساهمة في وضع حلول لتحديات التركيبة السكانية بتقليل عدد عمالة البناء.

وأضاف الهاجري، أن هذا التوجه إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد يدعم توجهات دبي في مجال الاستدامة عبر استخدام مواد محلية وتقليل النفايات الإنشائية، حيث تتم طباعته بصورة إلكترونية حسب المخططات الهندسية مباشرة.